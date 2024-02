Ajax-aanvoerder Bergwijn weken uit de roulatie door hamstringblessure

Ajacied Steven Bergwijn is de komende weken niet inzetbaar door een blessure. Dit meldt voetbalzender ESPN. De aanvoerder heeft woensdag tijdens de training een hamstringblessure opgelopen en moet enkele weken toekijken. De 26-jarige aanvaller mist daardoor onder meer de wedstrijden tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen in de Conference League.

Dit weekend speelt Ajax de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Steven Berghuis is tweede aanvoerder en zal naar alle waarschijnlijkheid de aanvoerdersband dragen. De uitwedstrijd in Friesland is zondag om 14.30 uur. Bergwijn zal in ieder geval deze maand niet meer spelen en mist daarom ook tegen de duels tegen NEC en AZ.