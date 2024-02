Na 'harde knips' wil Van der Horst nu 'verkeersfilters' in de stad

Er moeten nog steeds grote verkeersmaatregelen komen om het aantal auto's in de stad terug te dringen, zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66). Maar in plaats van 'harde' knips zoekt Van der Horst het in de toekomst liever in wegafsluitingen die uitzonderingen kunnen maken voor bepaalde weggebruikers. Voor de verkeerswethouder is 'verkeersfilter' daarom het nieuwe toverwoord geworden: "We vinden nog altijd dat er iets moet gebeuren."

Van der Horst maakte gisteren bekend dat de knip op de Weesperstraat, die vorig jaar zomer zes weken lang werd uitgeprobeerd, niet meer terugkeert. De wethouder trok die conclusie na het lezen van de onderzoeksresultaten van die proef.

Kattenburgerstraat

Of Van der Horst er blij mee is dat de knip er niet kan komen? "Alles kan, maar we willen het niet", zegt ze in gesprek met AT5. Van der Horst noemt de toegenomen drukte in de Kattenburgerstraat de belangrijkste reden voor die keuze. Hoewel de verkeersdrukte op de meeste plekken in het centrum afnam, werd het in die straat juist 40 procent drukker. Het leidde tijdens de pilot al tot een groot protest onder de bewoners.

"Het waterbedeffect naar de Kattenburgerstraat was te groot", concludeert Van der Horst nu. "We deden de pilot voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Weesperstraat, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in een andere straat."

Stress bij hulpdiensten

Daarnaast bracht de 'harde' knip, zoals de wethouder de afsluiting op de Weesperstraat tegenwoordig noemt, bepaalde groepen in de problemen. Het gaat dan onder meer om de nood- en hulpdiensten, die hun aanrijtijden tijden de pilot langer zagen worden. Dat zorgde niet direct voor grote problemen, maar het leverde in sommige gevallen wel stress op bij brandweer- en ambulancepersoneel.

"Ik vind het onwijs vervelend dat ze het zo ervaren hebben", zegt Van der Horst. "De brandweercommandant legde aan me uit: in de auto is er altijd stress als je ergens niet meteen doorheen kunt rijden."