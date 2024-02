3.000 huishoudens met brandstofauto kunnen in knel komen bij verduurzaming

66000126-fdb1-3def-9730-423873a4eaf1 RPO

Voor zo'n drieduizend huishoudens met een brandstofauto in Flevoland dreigt het vervoer over een jaar of tien onbetaalbaar te worden. Dat blijkt uit een studie van onderzoekinstituut TNO. In de studie wordt gekeken naar de gevolgen van de energietransitie. Vooral in Zeewolde, Noordoostpolder en aan de oostrand van Flevoland kunnen relatief veel mensen in de knel komen.

Onderzoeker Peter Mulder denkt dat de komende tien tot vijftien jaar het rijden met brandstofauto's steeds meer wordt ontmoedigd. Hij verwacht bijvoorbeeld extra milieuheffingen vanuit Europa voor het rijden op fossiele brandstoffen. Ook komen er steeds meer milieuzones in steden.

Keerzijde aan duurzaam

Daardoor worden duurzame alternatieven gestimuleerd, maar volgens TNO zit daar ook een keerzijde aan. Want niet alle huishoudens hebben genoeg geld om de overstap te maken.

Deze grote groep Flevolanders met een laag ingekomen is wel volledig afhankelijk van hun vertrouwde brandstofauto. Dit komt doordat openbaar vervoer op sommige plekken in de provincie geen betrouwbaar alternatief is. Een elektrische auto kan deze groep vanwege de relatief hoge koopprijs niet aanschaffen.

Het percentage huishoudens met een auto op diesel, benzine of gas dat de meeste kans heeft op problemen is het hoogst in Zeewolde, Dronten en Noordoostpolder. Daar noemt TNO het risico 'zeer hoog'. In Lelystad is het 'hoog', op Urk 'matig' en in Almere 'zeer laag'.

Toch kunnen in Lelystad en Almere zeker problemen ontstaan, want ondanks dat het percentage laag is, is het aantal inwoners dat mogelijk last krijgt van de transitie in absolute aantallen wel hoog. In Almere gaat het volgens TNO om zo'n 1.800 kwetsbare huishoudens.