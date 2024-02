Twee supermarkten in binnenstad opnieuw dicht vanwege illegale arbeid

Twee vestigingen van een supermarkt in het centrum moeten voor twee maanden hun deuren sluiten. Dat laat de arbeidsinspectie weten. De winkels hadden buitenlandse werknemers in dienst die geen vergunning hadden om te werken. "Ondanks de waarschuwingen blijft de onderneming een notoire overtreder", aldus de inspectie.

Het is de tweede keer dat de inspectie het bedrijf stillegt. Eerder ging het om een preventieve sluiting van een maand. "Bij controles in de afgelopen jaren troffen inspecteurs telkens werknemers aan met buitenlandse nationaliteiten die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning", aldus de inspectie. De werkgever had deze verplichte vergunning niet.

In totaal heeft de Arbeidsinspectie vanaf 2015 het bedrijf zeven keer een boete opgelegd voor illegale arbeid. Het totale bedrag tot nu toe is € 180.000. De inspectie heeft de werkgever verschillende waarschuwingen gegeven dat de inspectie het bedrijf zou sluiten bij herhaling van dit soort overtredingen.

Hardleers

"Ondanks de waarschuwingen blijft de onderneming een notoire overtreder, hardleers en de wet negeren." Eind 2023 troffen inspecteurs opnieuw werknemers in de winkel met een buitenlandse nationaliteit. Het gaat om werknemers uit Egypte, Afghanistan en Eritrea.