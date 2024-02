Na ontruiming door seksgeluiden debatteren raadsleden uren over erotisch centrum

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants vraagt Halsema of er nog naar een andere locatie gekeken gaat worden als deze locatie bij de A10 Zuid toch niet geschikt blijkt. Halsema antwoordt dat de gemeente allerlei andere locaties eerder 'buitengewoon serieus bestudeerd' heeft. "Het kan best zijn dat er een locatie opduikt waarvan we zeggen, geweldig dat die er nu is." Maar die kans lijkt ze niet hoog in te schatten. De wijk Haven-stad, die Wijnants voorstelde, zou bijvoorbeeld niet geschikt zijn.

"Het is een middel om een doel te bereiken", zegt Halsema. "Als deze locatie af zou vallen en er dient zich geen ander aan, dan hebben we een probleem. Ik ben heel benieuwd wat u dan wel voor alternatief voor de drukte op de Wallen heeft, want u zult begrijpen dat ik door mijn creativiteit heen ben."