Kidnap 15-jarige jongen De Pijp bijna volledig gefilmd door camera's en bodycams

De ontvoering van de 15-jarige jongen in De Pijp is bijna volledig vastgelegd op camera's in de omgeving. Voorverkenningen, het moment waarop het slachtoffer wordt benaderd, de manier waarop hij de bus in wordt gesleurd en de bevrijding staan allemaal op beeld. De opnames werden vandaag getoond tijdens de rechtszaak rond de ontvoering.

AT5

De zeven verdachten, onder wie twee vrouwen, hoorden vandaag celstraffen tot zes jaar cel tegen zich eisen. Drie van hen werden op heterdaad aangehouden bij de bevrijding van het slachtoffer, vier anderen werden later gearresteerd. Voorverkenningen Op camerabeelden die vandaag getoond werden in de rechtbank was te zien hoe een groep mensen alles in stelling brengen om slachtoffer te gijzelen. Faysal A. zou meerdere voorverkenningen hebben gedaan, Asmae el H. was volgens justitie diegene die de 15-jarige jongen moest lokken om hem vervolgens door Eedward N. en Diego S. de witte bestelbus in te laten sleuren. Drie kwartier na de ontvoering werd het 15-jarige slachtoffer bevrijd. Ook die beelden, afkomstig van bodycams van agenten, waren vandaag te zien. Drie verdachten werden onder schot de bestelbus uit gedirigeerd, als laatste komt de ontvoerde met handboeien om uit de laadruimte van de bestelbus. Later blijkt dat hij onder bizarre omstandigheden is meegenomen.

De ontvoering Het is nog vroeg als op 10 januari het 15-jarige slachtoffer zijn fiets wil pakken in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. Een ladder blokkeert zijn fiets en de jongen wordt gevraagd een handje te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Op dat moment wordt hij met geweld de bus ingesleurd en terwijl hij om hulp schreeuwt, wordt voorkomen dat de jongen kan vluchten. Terwijl de ontvoerders Amsterdam proberen te ontvluchten doen ze er ín de bus alles aan het slachtoffer stil te houden. Hij krijgt onder andere handboeien om, een zak over zijn hoofd en krijgt een 'gagball' in zijn mond. Ook wordt hem gedwongen zijn sleutels en telefoon af te geven. Op het moment dat zijn moeder belt wordt hij geforceerd op te nemen en te doen alsof er niks aan de hand is. De witte bestelbus is ondertussen onderweg naar een vakantiehuis in Langbroek - een plaats in de provincie Utrecht - maar daar komen ze nooit aan. De politie heeft de bus sinds de ontvoering gevolgd en weet hem op de A27 bij Groenekan te onderscheppen. De jongen wordt bevrijd en drie verdachten worden aangehouden.

Het motief Het motief lijkt volgens justitie gelegen in een woningoverval aan het Minervaplein. Bij de overval zou twee ton cash buit zijn gemaakt en het slachtoffer van de ontvoering en een vriend zouden in de woning zijn geweest terwijl de overval plaatsvond. De broer van de eigenaar van de woning zou de twee jongens ‘indringend’ hebben aangesproken over hun mogelijke rol. Enkele dagen na de overval zou diezelfde man contact gehad met verdachte Faysal A. Kort daarna worden volgens justitie de eerste voorbereidingen getroffen. "Er wordt gezocht naar vakantiehuizen en er wordt er een gehuurd, er zijn ontmoetingen tussen verdachten. Er worden telefoons en een stroomstootwapen gekocht, auto’s gehuurd en het vakantiehuis wordt bezocht en geprepareerd. Ook zijn er voorverkenningen, er is een groepschat aangemaakt. De ladder is in stelling gebracht en de handboeien, stroomstootwapen en ‘gagball’ zijn in de bus gelegd. Uiteindelijk ging alles volgens plan door de precieze en professionele uitvoering", aldus het Openbaar Ministerie vandaag. De officier van justitie eiste vandaag celstraffen van drie tot zes jaar.