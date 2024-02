Cameratoezicht op en rond Tefelenstraat na 'meerdere geweldsincidenten'

Op en rond de Tefelenstraat in Zuidoost wordt per direct cameratoezicht ingesteld. Begin deze maand vonden daar 'meerdere geweldsincidenten' plaats, waaronder een explosie. Volgens de burgemeester voelen omwonenden zich niet meer veilig in hun woonomgeving.

Op 4 en 10 februari vonden er bij een woongebouw in de straat meerdere geweldsincidenten plaats. Om wat voor incidenten het precies gaat, wordt in de aanwijzing niet gespecificeerd. Wel is bekend dat er op 4 februari een explosief af ging bij een woning in de straat.

Naast het cameratoezicht wordt er door de politie ook extra gesurveilleerd. Het cameratoezicht blijft in ieder geval een maand van kracht.