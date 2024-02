Man rijdt met auto het IJ in en wordt door hulpdiensten en omstanders gered

Een man is begin deze avond met zijn auto, vlak bij de Galgenveldbrug in Noord het water ingereden. Twee omstanders zagen het voorval gebeuren en voorkwamen dat de auto verder onder water zonk. "De bestuurder is door de ambulance nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend", aldus een woordvoerder van de politie.