Leidseplein decor voor Netflixfilm over de gijzeling: "Waar de 'piep' is dit voor nodig?"

Een bloedstollend filmscenario. Zo is de gijzeling in de Apple Store regelmatig omschreven en daar moet Netflix hetzelfde over hebben gedacht. Ze zijn begonnen met opnames van een film over de gijzeling. En dus waren delen van het Leidseplein rondom de winkel, vandaag afgesloten.

Het afsluiten ging vaak in etappes en dus konden veel mensen hun weg gewoon vervolgen. Fietsers moesten veelal wel al voor het plein afslaan en een omleiding volgen. Op het plein renden figuranten urenlang op en neer, want de ontruiming van de winkel werd vandaag nagespeeld. "Ik vind het wel vet", beschrijft een jonge toeschouwer. "Ik ben zelf ook acteur, dus ik vind het wel leuk om dit allemaal zo in gang te zien." Voor een vrouw die werkt aan het plein is het een andere ervaring. "We hebben het allemaal live meegemaakt", vertelt ze wijzend op haar kantoor. "Ik was gelukkig tien minuten voor het begon het pand uit, maar de rest van de huurders moesten allemaal blijven. Die moesten zonder eten doorkomen tot een uur of 9 in de avond. Ze hebben het live kunnen zien allemaal."

Documentaire AT5 Ook morgen worden er voor opnames delen van het plein afgezet. Dit is de laatste keer dat de filmploeg overdag op het plein zal zijn, wel zijn er ook nog enkele nachten nodig om scenes te draaien. De Apple store is zowel vandaag als morgen gesloten, maar in de winkel wordt niet gefilmd. De makers bouwen de winkel in een studio na. Voor passanten is het dus nog één dag even aanpassen en vandaag ging dat niet bij iedereen vanzelf. De verkeersregelaars hadden regelmatig te maken met onbegrip. Zo probeerde een voetganger toch door te lopen, maar dat liet een verkeersregelaar niet toe. "Die hekken staan er met een doel en daar had hij blijkbaar geen boodschap aan", vertelt hij naderhand. "Sommigen vinden het helemaal geweldig en anderen hebben zoiets van waar de 'piep' is dit allemaal voor nodig." De film van Netflix gaat in 2025 in première. De door AT5 gemaakte documentaire over de Gijzeling is aanstaande donderdag 22 februari, om 20.00 uur, al te zien.

