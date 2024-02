Theophile de Bockbrug tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden

De Theophile de Bockbrug in Zuid zal van maandag 26 februari 9.00 uur tot en met vrijdag 22 maart afgesloten zijn. Na controle van de fiets- en voetgangersbrug over de Schinkel is gebleken dat het brugdek niet goed sluit, laat de gemeente weten. De brugonderdelen worden daarom gerepareerd.