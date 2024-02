Doodgeschoten man Nieuwmarkt zou verdachte hebben bedreigd: "Ik observeer je hele familie"

Het 33-jarige slachtoffer van de schietpartij in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal zou een van de verdachten en zijn familie meerdere keren bedreigd hebben. "Hij heeft tot 00.00 uur vannacht, anders één lichaam, dan de volgende en dan de volgende", zou hij enkele dagen voor de schietpartij hebben gestuurd. Er zou een conflict over 'veel geld' spelen. De officier van justitie sprak tijdens een pro-formazitting vandaag over een schuld van 'tonnen'.

Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Half november waren meerdere gasten aanwezig in coffeeshop 'Green Place' aan de Kloveniersburgwal toen rond 22.30 uur werd geschoten. Een 33-jarige man werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Twee verdachten werden aangehouden, één werd over de grens in Duitsland gearresteerd. De 28-jarige schutter, Mohamed H., meldde zich een dag na de schietpartij bij het politiebureau. Ontvoering Tijdens de eerste pro-formazitting vanochtend in de zaak van H. werd meer duidelijk over de achtergrond van de schietpartij. Mohamed H. was volgens zijn advocaat enkel de schutter in een conflict tussen zijn 40-jarige medeverdachte en het slachtoffer. "Uit gesprekken blijkt dat het slachtoffer actief is in de drugshandel en enkele dagen voor het schietincident betrokken lijkt te zijn bij een ontvoering", vertelt raadsman Adem Çatbas. Het slachtoffer zou beelden van de ontvoering hebben gestuurd, waarbij iemand strak wordt vastgehouden en om geld wordt gevraagd. Er wordt daarbij gezwaaid met een flink mes, de ontvoerder zegt op camera: "Ik moet de doekoe nu hebben of je betaalt met je leven".

Quote "Ik moet de doekoe nu hebben of je betaalt met je leven" Zou slachtoffer aan medeverdachte hebben gestuurd

Maar daar bleef het niet bij. Ook zou het slachtoffer de man en zijn familie hebben bedreigd: “Ik observeer je hele familie.” Daarna volgde nog een bedreiging: "Broeders, laten we het eervol houden. Iedereen heeft familie en ik hou ze allemaal in de gaten", zou het slachtoffer op 16 november hebben gestuurd. Later die avond volgde nog een bedreiging: "Hij heeft tot 12 uur vannacht, anders één lichaam, dan de volgende en dan de volgende", Conflict over veel geld Volgens justitie sluimerde er al langer een conflict over veel geld, mogelijk tonnen, en werd een oplossing gezocht. Daarbij zou al meerdere keren zijn afgesproken in de coffeeshop, waar het conflict 19 november oplaaide. Er ontstond een gevecht waarbij het slachtoffer een klap uitdeelde en Mohamed H. hem – naar eigen zeggen – uit zelfverdediging neerschoot. Tijden de zitting zei hij H. spijt te hebben. "Ik wil sorry zeggen tegen de familie, het was niet met opzet en het ging geheel per ongeluk. Ik wil mij nogmaals verontschuldigen voor alle problemen, uit de grond van mijn hart."

Quote "Voordat ik het realiseerde drukte ik het wapen af" Mohamed H., verdachte

Vlak na het schietincident in de coffeeshop verklaarde H. al ongeveer hetzelfde. "Ik neem mijn verantwoordelijkheden. Het is mijn fout. Hij bedreigde me om mij neer te schieten en te steken. Voordat hij dat deed, reikte ik naar mijn zak en voordat ik het realiseerde drukte ik het wapen af. Dit is wat er gebeurde, ik voel me hier slecht over en ik kan niet helder denken." Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog, tijdens de zitting vanochtend bleek dat er op dit moment drie getuigen zijn gehoord. Tot ergernis van advocaat Çatbas, getuigen zouden zich na een paar maanden mogelijk niet alles meer goed kunnen herinneren. Hij deed daarbij het verzoek zijn cliënt voorlopig vrij te laten, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De medeverdachte van Mohamed H. zit in elk geval tot april nog vast, een tweede zitting van H. staat op 14 mei gepland.