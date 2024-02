Straten van Amsterdam nl “Het was hier altijd heel gezellig”: De Straten krijgt een nostalgische tour langs het Meerpad.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week gaan we langs bij het Meerpad en de Nieuwendammerdijk, waar we een blik op het verleden en op de toekomst krijgen.

Toen Gert-Jan naar China ging om designertoys te ontwikkelen liep dit iets anders dan verwacht: het varkentje van porselein dat de kunstenaar had gemaakt verloor zijn neus en oren. Maar wanneer het leven je citroenen geeft, maak je limonade. Zo ontstond het idee voor de Phing-Things. Deze gipsen pinguïnbeeldjes werden het begin van een haast levend kunstwerk, dat op verschillende manieren voor verbinding weet te zorgen. “Dit is mijn manier om geluk te verspreiden”, aldus Gert-Jan.

Teyl is misschien wel de jongste spreker waar De Straten ooit bij langs is geweest. Hij laat ons kennis maken met boulderen, een sport die steeds populairder wordt. Anders dan bij wandklimmen gebruik je bij boulderen geen touw. Hoewel je lager bij de grond zit moet je jezelf wel zien te redden wanneer je valt. Voor deze topsporter in spe is dat geen probleem en dat werd ook door professionals opgemerkt. Teyl is ambitieus: “Later wil ik boulderen in het Nederlands team”.

Mocht je je afvragen wat er allemaal aan het Meerpad is veranderd door de jaren heen moet je bij Thea zijn:"Het was hier altijd heel gezellig, we gingen altijd schaatsen achter". Geboren en getogen in de straat weet zij bij elke plek te vertellen wat er vroeger zat. Toch heeft haar eigen ouderlijk huis misschien wel het meest bijzondere verhaal van de straat. Haar vader heeft hier namelijk op zolder een boot gebouwd. Dit project liep alleen een beetje uit de hand, waarna het de vraag werd hoe deze boot nu van zolder naar het water moest komen. Gelukkig had Thea’s vader daar een vrij onconventionele oplossing voor.

