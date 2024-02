Kale en Kokkie krijgen opnieuw prijs voor podcast: "Mooi stukje waardering"

Kale en Kokkie hebben met hun podcast een publieksprijs gewonnen. Bij de Voetbalpodcast-awards eindigde het duo bovenaan in de categorie 'Traditionele top 3', met alle podcasts die over Ajax, Feyenoord of PSV gaan. Vorig jaar wonnen Kale en Kokkie deze prijs ook al.

"Het is een mooi stukje waardering", zegt Kokkie: "Dat het een publieksprijs is, en geen juryprijs, maakt het misschien wel nog beter." Kale noemt het 'geweldig, eervol en fantastisch'. "Hartstikke leuk dat één op de drie mensen op ons heeft gestemd."

Met de winst in de categorie maken Kale en Kokkie, net als alle andere podcasts die vanavond een award binnensleepten, kans op de algehele podcast-award. Een jury bepaalt wie die prijs in ontvangst mag nemen. De winnaar wordt op 8 maart bekendgemaakt.

Winnaar categorie 𝚃̷𝚁̷𝙰̷𝙳̷𝙸̷𝚃̷𝙸̷𝙾̷𝙽̷𝙴̷𝙻̷𝙴̷ 𝚃̷𝙾̷𝙿̷ 𝟹̷ @Kale_Kokkie De mannen zitten in de lift en dat wordt bevestigd met back-to-back winst in deze catergorie. Maar stoten ze nu ook door naar algehele #VoetbalpodcastAward ? Dat is aan de jury! Gefeliciteerd!!! pic.twitter.com/4QwSFYvMd4

Kale en Kokkie geven al bijna 13 jaar hun mening over Ajax bij AT5. Jarenlang gebeurde dat alleen in de uitzending op maandag, maar sinds vorig seizoen is er dus ook een podcast.

Kijkers brachten de twee op het idee om er één te beginnen. Ze besloten een proefaflevering te maken in het restaurant van Kokkie, maar die plek ruilden ze al snel in voor een radiostudio waar ze elke vrijdag vooruitblikken op de wedstrijd die Ajax dat weekend speelt.

Meer tijd

"Het is heel leuk om te doen", zegt Kale. "Met de podcast hebben we de tijd om dieper op zaken in te gaan, je kunt veel meer kwijt. En daarnaast geeft het ons de kans om gasten uit te nodigen, wat we de afgelopen tijd meerdere keren gedaan hebben."

Juist nu het met Ajax minder gaat, wordt de podcast gewaardeerd, merken de twee Ajax-supporters. Niet alleen door Ajacieden: er zijn ook PSV- en Feyenoord-fans die uit leedvermaak meeluisteren. Kokkie heeft daar niet zoveel moeite mee. "Er zijn ook weleens Feyenoord-supporters naar mij toegekomen die zeiden: 'Had ik maar zo'n podcast gehad toen het bij ons slecht ging.'"

Toch is het een stuk moeilijker om twee keer per week je mening te geven als het slecht gaat met Ajax, zeggen ze allebei. "We zijn eerlijk", zegt Kale. "Fout is fout, goed is goed en slecht is slecht. Dat maakt het lastig, maar je moet die dingen wel kunnen benoemen."

Theater

Kale en Kokkie zijn binnenkort ook in het theater te zien. Die show, die op 24 maart in het DeLaMar plaatsvindt, is inmiddels uitverkocht.