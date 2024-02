Vijf jaar cel voor beschieten van twee woningen, vuurwapen gevonden bij vechtpartij in Noord

Een 20-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het beschieten van een woning en een woonboot in april 2022. Het vuurwapen dat daarbij werd gebruikt, werd door de politie aangetroffen bij een vechtpartij nabij metrostation Noord.

Bij die vechtpartij, op 1 juli 2022, losten agenten twee waarschuwingsschoten. De agenten zagen bij de vechtpartij dat een van de betrokken jongens een zilverkleurig vuurwapen uit een nektasje haalde. De agenten pakten vervolgens twee verdachten op en namen het vuurwapen in beslag. Uiteindelijk verklaarde een van hen dat het tasje met het vuurwapen was afgepakt van de 20-jarige man die nu is berecht.

Uit onderzoek is gebleken dat het vuurwapen bij maar liefst vijf schietincidenten is gebruikt, waaronder de beschieting van een woning op 13 april 2022 en de beschieting van een woonboot aan de Bongerdkade in Noord twee weken later. Het dna dat op het wapen werd aangetroffen komt overeen met dat van de verdachte en ook de hulzen die op straat werden gevonden bleken uit het vuurwapen te komen.

Gesprekken afgeluisterd

Uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis bleek verder dat de verdachte tegen een bekende vertelde dat hij op het raam van een jongen had geschoten. De recherche vermoedt dat hij het hierbij had over de beschieting van de woning. Verder sprak hij in dat gesprek ook over 500 euro dat op een rekening werd gestort. Uit onderzoek blijkt dat een dag na de beschieting van de woonboot er 500 euro werd gestort op de rekening van de verdachte na een contante storting.