Derk Sauer: "Ook in Amsterdam grote stroom Oekraïense vluchtelingen als Rusland oorlog wint"

Als Oekraïne de oorlog tegen Rusland verliest, zal er een vluchtelingenstroom op gang komen waarbij vergeleken die van 2022 kinderspel was. Ook in Amsterdam komen er dan heel veel Oekraïeners bij. De politiek moet zich daarvan bewust zijn, en zeker Geert Wilders. Dat is de boodschap van Derk Sauer, die vanavond op AT5 te gast is bij Kemal Rijken in 'Gesprek aan de Amstel'. "Voor Wilders zal dat scenario een nachtmerrie zijn." De PVV staat bekend als pro-Russisch. Het wordt tijd dat die partij eens echt van koers verandert, meent Sauer.

Derk Sauer woonde en werkte tussen 1989 en 2022 in Rusland als media-ondernemer en journalist. Bij AT5 blikt hij terug op de Russische inval in Oekraïne, deze week precies twee jaar geleden. Net als anderen vluchtte Sauer halsoverkop naar Nederland. "Ik had niet gedacht na twee jaar nog in Amsterdam te zitten", zegt Sauer, die zijn redactiegenoten van The Moscow Times 'meenam' naar Amsterdam, van waaruit de onafhankelijke redactie werd voortgezet. Later kwam het onafhankelijke Russische online kanaal TV Rain er bij.

Sauer vertelt in 'Gesprek aan de Amstel' hoe hij de solidariteit met Oekraïne in Amsterdam en Nederland heeft zien veranderen in onverschilligheid. En dat terwijl de oorlog nog altijd doorgaat en er Oekraïners ook voor ons sneuvelen, zegt hij. "Het is maar twee dagen rijden vanuit Amsterdam naar Oekraïne. De oorlog is dichterbij dan je denkt." De veiligheidssituatie in Europa zal voorgoed veranderen als Vladimir Poetin wint en Oekraïne valt. Iedereen moet zich daarvan bewust zijn, aldus Sauer.

Nieuwe Revu

De mediaman en journalist werd geboren in Amsterdam en groeide deels op in de Watergraafsmeer en Amstelveen. Vroeger was hij een overtuigde linkse revolutionair, en hij is nu nog steeds aanhanger van de SP. Na zijn HBS ging hij de journalistiek in, waar hij opklom tot hoofdredacteur van Nieuwe Revu. In 1989 maakte hij met zijn vrouw Ellen Verbeek de sprong naar de toenmalige Sovjet-Unie, waar de markt open ging en vrijheid van meningsuiting was ontstaan. In de jaren negentig en 2000 maakten ze furore als uitgevers van westerse bladen, maar na de komst van Poetin kwam de media onder controle van het Kremlin. Als een van de laatste onafhankelijke journalisten vertrok Sauer in 2022 uit Rusland.





