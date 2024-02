Moraya maakt voorstelling over haar leven in de jeugdzorg: "Blijf alsjeblieft in jezelf geloven"

Moraya Lopez bracht haar jeugd door in de jeugdzorg. Ze maakte over haar ervaringen een theatershow genaamd Valse Start. De 25-jarige Lopez wil met de voorstelling, en het gelijknamige muziekalbum, de stem van het kind laten horen. Morgen, zondag 25 februari, staat ze in De Kleine Komedie met haar show. AT5 was aanwezig bij de try-out, en sprak haar over de voorstelling en haar tijd in de jeugdzorg.

Valse Start gaat over hoe het is om onveilig op te groeien en daarna in de jeugdzorg terecht te komen. En vooral ook de impact ervan op latere leeftijd. "Het is onveilig begonnen en het zit gewoon nog in je'', vertelt Moraya.

Ze groeide zelf op in de jeugdzorg: ze werd toen ze negen maanden was al uit huis geplaatst. Lopez blikt terug op haar jeugdzorgdossier van vier centimeter dik, vol rapportages en evaluaties die volgens haar weinig vertellen over wie ze werkelijk is. ''Dat was heel heftig. Wat ik indrukwekkend vond en heel bijzonder, is dat er nergens in mijn dossier staat dat ik van zingen houd, dat ik graag muziek maak. Terwijl ik altijd heb gezongen'', noemt Moraya als voorbeeld.

Inspiratie

Moraya hoopt met de voorstelling voor herkenning te zorgen bij andere jongeren uit de jeugdzorg. ''Kinderen uit de jeugdzorg zijn een soort van broertjes en zusjes. Je begrijpt elkaar, ook als je niet hetzelfde heb meegemaakt, want het is dat bepaalde gevoel."

Ook wil ze anderen inspireren om in hun dromen te blijven geloven. ''Lieve jij, blijf alsjeblieft in jezelf geloven, je bent het echt waard. Er wordt van je gehouden. Jij bent de meest belangrijke persoon in jouw verhaal, dus geef niet op."

De voorstelling in de Kleine Komedie om 16.00 uur. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar.