Flevolandse huizen weer iets goedkoper in 2023, alleen Dronten stijgt

De gemiddelde prijzen van koopwoningen in Flevoland zijn in 2023 bijna overal gedaald. Dronten is een uitzondering: daar zijn woningen gemiddeld meer dan 2 procent duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het is het tweede jaar op rij dat Flevolandse huizen minder waard zijn geworden.

Waar de woningprijs in Dronten licht steeg, met zo'n 10.000 euro, zijn inwoners van Zeewolde minder gelukkig. De gemiddelde woning daalde daar bijna 50.000 euro in prijs. Een daling van bijna 12 procent, van 442.000 in 2022 naar 391.000 in 2023.

Bekijk hier de gemiddelde woningprijs in jouw gemeente:



Almere duurste gemeente, NOP best te betalen

In de rest van de provincie is de gemiddelde woningprijs minder hard gedaald. Zo is een huis in Almere zo'n 14.000 euro minder waard, van 439.000 euro naar 425.000 euro. Ook op Urk zijn woningen betaalbaarder geworden; betaalde je in 2022 gemiddeld nog 354.000 euro, in 2023 was dat 346.000 euro.