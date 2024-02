Ook Tweede Kamer bemoeit zich nu met aanhoudende problemen EBS

Na vragen door lokale en regionale politici bemoeit nu ook de Tweede Kamer zich met de chaotische taferelen rond vervoersmaatschappij EBS. De SP-fractie heeft dinsdag Kamervragen gesteld. Sinds de vervoerder het busvervoer in december overnam worden reizigers in Zaanstreek-Waterland en ook in Flevoland om de haverklap geconfronteerd met uitval van busritten.