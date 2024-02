Provincie ziet terugloop in nieuwbouw: waar werd wel gebouwd?

In Noord-Holland zijn er afgelopen jaar bijna elfduizend nieuwbouwwoningen bijgekomen. Dat aantal ligt een stuk lager dan de voorgaande jaren. Daarnaast zitten er ook grote verschillen in hoeveel er waar gebouwd is. Hoe zit dat in jouw gemeente?

Nieuwbouw in Vijverpark, Haarlem - NH Media / Geja Sikma

Vergeleken met de jaren hiervoor is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2023 afgenomen in Noord-Holland. Dat is ook landelijk te zien. De stikstofproblematiek, hogere rentes en gestegen bouwkosten leidden tot minder nieuwbouw. Toch werd er in sommige gemeentes wel stevig doorgebouwd. In Opmeer, Aalsmeer en Edam-Volendam was relatief gezien de grootste toename van de woningvoorraad door de opgeleverde nieuwbouwwoningen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar er zijn veel gemeenten waar de totale woningvoorraad amper toenam door de bouw van de nieuwe huizen. In Uitgeest was er zelfs helemaal geen toename. Bekijk hoeveel de totale woningvoorraad in jouw gemeente toenam door nieuwbouwwoningen in de kaart hieronder. Tekst loopt door onder de kaart.

Dat er niet of nauwelijks toename is in een bepaalde gemeente, betekent niet dat er geen woningen zijn bijgekomen. Er ontstaan ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en het ombouwen van kantoren tot appartementencomplexen.

Haarlem was ook een uitschieter naar boven. Daar nam de totale woningvoorraad met 1,5 procent toe door de opgeleverde nieuwbouwwoningen. "Het was echt een recordjaar", zei wethouder Floor Roduner eerder tegen NH. "Er zijn meer dan 1400 woningen bijgekomen. Dat is sinds de jaren zeventig niet gebeurd." Lager dan gemiddeld Noord-Holland staat op plek drie van de provincies waar in 2023 de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd zijn. Alleen in Zuid-Holland (ruim 17.000) en Noord-Brabant (ruim 12 duizend) werden er meer nieuwe woningen gerealiseerd. Tekst loopt door onder de grafiek.