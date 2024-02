Impasse voor provincie: Rijk keert veel lagere subsidie voor innovatie landbouw uit

Vorige week verdeelde het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit (LNV) het budget van 1,3 miljard binnen alle Nederlandse provincies voor de zogenaamde 'koploperprojecten'. Dat zijn projecten die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de natuur.

Willekeur bij verdeling

Op verzoek van het ministerie hebben alle Nederlandse provincies vorig jaar projecten ingediend die snel gerealiseerd kunnen worden. De provincie Noord-Holland diende zeven van deze koplopersprojecten in. Een aanvraag van 80 miljoen euro. Het ging onder andere over het aanleggen van een natuurgebied in Waterland-Oost, de verstuiving van duinen in Bergen en het planten van bos. Ook richtte de provincie zich op het beperken van stikstofuitstoot en verder verduurzamen van de landbouw door innovaties te testen op boerenbedrijven. Van de zeven aangeleverde koploperprojecten zijn er maar twee inhoudelijk beoordeeld, blijkt nu.

Tot grote ontsteltenis van gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB): "We hebben ambitieuze plannen om onze doelen en die van het Rijk te halen. Maar dat wordt op deze manier schier onmogelijk." Hij spreekt van willekeur bij de verdeling van het miljardenbudget. Van de aangevraagde 80 miljoen heeft de provincie slechts 12 gekregen. Dat de provincie Zuid-Holland voor een gedeeld project wél subsidie heeft ontvangen, is tegen het zere been van de provincie en onderstreept volgens haar de verdeling op basis van willekeur.

De andere vijf projecten blijven hierdoor op de plank liggen. Zonder financiering van de projecten dreigt stilstand ervan, maar ook vreest de provincie voor een afbreuk aan vertrouwen dat met gebiedspartners is opgebouwd.