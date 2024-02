Vissersboot met 200 kilo ketamine vanuit Amsterdam onderschept

Vijf mannen zijn naar aanleiding van de vondst gearresteerd, meldt de National Crime Agency (NCA) in Engeland. De boot, genaamd MFV Girl Carole, kon met dank aan de Nederlandse politie worden onderschept.

De mannen werden op een boot in de rivier Deben in Suffolk aangehouden, nadat ze in de vroege ochtend een aantal dozen van het schip hadden gelost in een wachtende auto aan de kade in Ramsholt.

De dozen werden vervolgens naar een opslageenheid in Rendlesham, Suffolk gebracht. Toen onderzoekers de unit doorzochten, werd er 200 kilo ketamine aangetroffen. Volgens de Britse politie was de boot naar Engeland gereisd om drugs te importeren.

De onderschepping is volgens NCA-chef Ty Surgeon 'een fantastisch voorbeeld' van de internationale samenwerking. "Waaronder de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie, om de overzeese drugshandel aan te pakken en de import van een enorme hoeveelheid ketamine te stoppen waarvan wij denken dat die bestemd was voor de straten van Groot-Brittannië."