Jerrycans vol drugsafval in sloot naast hockeyvereniging gedumpt

In een sloot op de Buitengouw in Noord zijn vorige week zeker twintig jerrycans vol drugsafval gedumpt. De zeer giftige stoffen werden gevonden waar kinderen vlakbij sporten, honden worden uitgelaten en waar mensen recreëren, aldus de politie.

De vondst werd in de avond van 14 februari vlak naast hockeyvereniging AHC Noorderlicht gedaan. Volgens de politie lekte er uit een vat met losse dop geel afval de sloot in. De stoffen zijn zeer giftig en kunnen schadelijk zijn voor de bodem, het water en voor de gezondheid van mensen en dieren in de buurt.

Het milieuteam van de politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar tips. Wie iets die avond, of de avonden ervoor iets verdachts heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Illegale dumpingen vinden namelijk vaak plaats in het donker.

Overigens werden gisteren ook twee jerrycans bij een sloot op Sportpark Drieburg in Oost aangetroffen. Die vondst wordt onderzocht door de calamiteitendienst van de gemeente.