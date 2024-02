Nieuwe architectuurtechniek inzetten voor een fijnere stad

Wethouder woningbouw Reinier van Dantzig wil voor 2035 duizenden woningen bijbouwen in bestaande buurten. Hoe houd je de stad leefbaar? Bouw Woon Leef sprak twee jaar geleden met HvA-onderzoekers Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar al over deze vraag. Wat is er sindsdien veranderd?

Neuro-architectuur Neuro-architectuur is een manier om te onderzoeken hoe mensen zich voelen in een bepaalde omgeving en welke elementen daar invloed op hebben. Dit doen onderzoekers Suurenbroek en Spanjar door middel van eye-tracking. Dit is een bril die dertig keer per seconde meet welke elementen in de omgeving de aandacht van de proefpersonen trekken.

NDSM-werf is mooi voorbeeld De NDSM-werf is een van de locaties waar nieuw onderzoek naar gedaan is met behulp van neuro-architectuur. "Daar komt heel veel samen. Mooi voorbeeld van een transformatie gebied". Dit zijn buurten met nieuwe woonblokken tussen de bedrijven in. "Het eerste wat je ziet als je van de pont af komt zijn woningen, dat is beter dan dat je tegen een muur aan kijkt." De grote vraag die de onderzoekers blijven stellen is: "Wat is de betekenis van de ruimte voor de gebruikers? Bewoners waarderen een gebied vaak veel meer dan andere groepen, zoals toeristen". Ze bedoelen daarmee dat wanneer mensen ergens fijn wonen, ze de buurt ook meer waarderen.

De vraag naar verdichten en optoppen stijgt. Dat betekent dat er in bestaande wijken wordt bijgebouwd en er extra etages aan gebouwen worden toegevoegd. "Op al drukke gebieden wordt nog meer druk gelegd. Daardoor raken mensen extra geprikkeld." "Dus is het belangrijk om beter te weten hoe we rekening kunnen houden met de behoeften van mensen," leggen Suurenbroek en Spanjar uit. "Zo kan het welzijn in de stad omhoog." De technologie is volgens Suurenbroek en Spanjar nu goed te gebruiken in de praktijk. De onderzoekers willen nu door met de volgende vragen: "Hoe verwerken we de resultaten in de plannen voor de stad? En hoe kijken we verder? Is het naast veilig, bijvoorbeeld ook fijn?"

Twee jaar geleden waren de onderzoekers nog bezig met de afronding van het onderzoek. Nu hebben ze een boek uitgebracht waarin uitgebreid beschreven staat hoe belangrijk neuro-architectuur is 'Neuro-architectuur: Ontwerpen van hoogbouwsteden op ooghoogte.' Volgens de onderzoekers is het nu tijd om de kennis toe te passen in de praktijk.

