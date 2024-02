Uitvaartdienst voor ruim 130 jaar oude zieke beuk op De Nieuwe Ooster: "Niet gek, mooi juist"

Na meer dan 130 jaar ging de zaag vanmorgen in de grote beuk op begraafplaats De Nieuwe Ooster in de Watergraafsmeer. Maar dat gebeurde niet voordat trouwe bezoekers van de begraafplaats afscheid konden nemen tijdens een uitvaartdienst voor de boom. "Heel bijzonder dat dit gebeurt."

Tijdens de dienst waren er verschillende toespraken en werd er één van de velen ingezonden brieven voorgelezen. Ook was er een speciaal muziekstuk gecomponeerd. Mullenders was geroerd door de grote opkomst. "De hele aula en de koffiekamer zaten vol", vertelt hij. Toch verbaast het hem niet: "De boom in al die jaren heel veel mensen troost gebracht."

Ook de bomenexpert van de gemeente, Hals Kaljee, was aanwezig. Hij sprak de beuk toe namens de iep die voor het Centraal Station staat. "De iep is een generatiegenoot van de beuk, maar is zelf iets jonger. Het is voor de iep onmogelijk om bij dit afscheid aanwezig te zijn", begon hij zijn speech. Volgens Kaljee, die gekscherend beweert dat hij de taal van de bomen wel begrijpt, vond de beuk het mooie dienst.

Natuurlijke afbraak

Toch is nog niet de hele beuk verdwenen. Zo blijft een deel van de stam van de beuk blijft voorlopig nog staan. Dat komt omdat de stam te dik is om door te zagen en de wortels nog te hard zijn om eruit halen. Daarom is er gekozen voor natuurlijke afbraak. Bovendien geeft dit Mullenders de tijd om na te denken over wat er met het beukenhout gaat gebeuren.