Ajax nl Ajax-fans opgelucht: "Ik heb genoten, maar wat was het waardeloos"

Dat de wedstrijd tegen het Noorse Bodø/Glimt een alles-of-niets situatie was voor Ajax, was duidelijk merkbaar in café De Oude Scheaper. Twijfel, spanning en hoop wisselden elkaar af. Nadat het lang 1-1 stond, werd er in de slotfase van de verlenging gescoord. Het leidde tot een totaal onverwachte overwinning: "We gaan naar Athene toe, daar is de finale."

In een kroeg vol Ajax-fans werd gisteravond vol hoop naar de wedstrijd tussen Ajax en Bodø/Glimt gekeken. Hoewel de verwachtingen vooraf niet bijzonder hooggespannen waren, keken de fans toch met positieve verwachtingen naar de wedstrijd. "Het blijft toch je cluppie, ondanks we in een donkere periode zitten. We blijven er altijd in geloven."

Ajax was al min of meer door het Noorse ijs gezakt, maar door een late goal werd uiteindelijk met 1-2 gewonnen. Ajax mag dus nog even door in de Conference League. "Het was heel erg billenknijpen, maar ik ben heel blij dat we hem erdoor gesleept hebben", vertelt een opgeluchte fan. Vandaag om 13.00 uur is de loting voor de achtste finale van de Conference League.