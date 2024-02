Amerikaanse studente valt in de prijzen met 'mooiste ontwerp' Heineken Hoek

De wedstrijd voor alternatief ontwerp van de Heineken Hoek is gewonnen door Sabrina Rugg. De Amerikaanse studente won zowel de jury- als de publieksprijs. Het idee van de wedstrijd was om een alternatief te bedenken voor het pand dat nu op die plek gebouwd wordt. Dat alternatief zal er overigens nooit komen.

Dat spierwitte gebouw zorgde al voordat de bouw begon voor discussie en nu het pand bijna af is, is dat opnieuw het geval. Erfgoedvereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad noemt het gebouw nu al 'het lelijkste van Amsterdam.'

Ook Architectuur Omslag, een organisatie die zich inzet voor 'mooi bouwen' en de bedenker van de ontwerpwedstrijd, is niet enthousiast over het nieuwe gebouw. Aan dat ontwerp gaat de wedstrijd overigens niets veranderen, volgens de organisatie is de wedstrijd vooral bedoeld om 'te laten zien dat er een alternatief is'.

De jury en stemmers konden kiezen uit 32 inzendingen. Naast Rugg, die aan het Benedictine College in Colorado studeert, deden er meer Amerikaanse studenten mee. Ook uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kwamen inzendingen binnen.