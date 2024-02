Meisje (16) dat dinsdag vermist raakte in goede gezondheid gevonden

Het 16-jarige meisje dat dinsdag vermist raakte is terecht. Ze was voor het laatst gezien in de Harriët Freezerstraat. Afgelopen dinsdag zou ze in de richting van de Gooise weg in Zuidoost zijn gelopen.

De politie laat weten dat ze gisteravond is gevonden en dat ze in goede gezondheid is. Wel wordt nog onderzocht of er sprake is van een misdrijf.