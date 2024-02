'Meerdere vrouwen en jonge meisjes opgelicht door 'promotor' in Amsterdamse nachtleven'

Als de vrouwen toestemmen, worden ze in een groepsapp toegevoegd. Daar worden arrangementen voor concerten en feesten met backstagetoegang aangeboden en zelfs reizen naar Londen en Ibiza. Via een privébericht kunnen de vrouwen zich aanmelden.

De man zou er veelal dezelfde werkwijze op nahouden. Via Instagram benadert hij vrouwen met een flink aantal volgers en vertelt hen dat hij gastenlijstplekken en kaartjes kan regelen in ruil voor promotiewerkzaamheden.

In totaal sprak de krant met negen gedupeerden, waarvan sommigen minderjarig zijn. Een WhatsAppgroep met (jonge) vrouwen die slachtoffer zijn geworden heeft inmiddels meer dan veertig leden die uit heel Nederland komen. Volgens de krant denken veel van hen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

"We hebben nog wekelijks vrouwen aan de deur, omdat hij ze iets beloofd heeft," vertelt een woordvoerder van de Chicago Social Club en Jimmy Woo. Al maanden hebben ze last van de praktijken waarbij jonge meisjes en vrouwen via Instagram worden benaderd en waar de man zich voordoet als promotor van feesten in de nachtclubs. Ook bij de Supper Club zijn ze bekend met de praktijken.

Aangifte

Geen van de vrouwen heeft tot nu toe aangifte gedaan. Vaak uit schaamte of omdat de verloren geldbedragen niet heel hoog zijn. Enkelen stappen nu waarschijnlijk alsnog naar de politie en ook Jimmy Woo en Chicago Social Club willen daar melding gaan doen. De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden op om aangifte te doen.