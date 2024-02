Ajax komt Aston Villa tegen in achtste finale Conference League

Ajax moet het in de achtste finale van de Conference League opnemen tegen Aston Villa. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

Met de club uit het Engelse Birmingham treft Ajax op papier één van de sterkste teams die het had kunnen loten. De ploeg van trainer Unai Emery geldt dit seizoen als een verrassing in de Premier League, waar het op dit moment vierde staat.

Ook Club Brugge, Fiorentina en Fenerbahçe hoorden voorafgaand aan de loting bij de mogelijke tegenstanders van Ajax.

Villa eindigde in de groepsfase van de Conference League als eerste, waardoor het zich rechtstreeks voor de achtste finale plaatste. Ajax kwam in het bekertoernooi terecht nadat het derde was geworden in de groepsfase van de Europa League. De club moest daarom nog een tussenronde spelen tegen FK Bodø/Glimt.

Ajax ging gisteren met de hakken over de sloot naar de volgende ronde. Uit bij Bodø/Glimt stond het na negentig minuten spelen 1-1. Omdat de thuiswedstrijd ook al in een gelijkspel was geëindigd, moesten de ploegen verlengen. Daarin trok Ajax, met meer geluk dan wijsheid, uiteindelijk aan het langste eind.