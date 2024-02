Kale & Kokkie: "We hebben naar een soort Noorse lach-of-ik-schiet-show zitten kijken"

Een wonder? Of was het een slechte uitvoering van Comedy Capers die Ajaxvolgers gisteren vanuit Noorwegen kregen voorgeschoteld? Inzakken tot je een ons weegt; een berg kansen tegen krijgen; niet weten wat je met de bal moet als je hem wél krijgt; voetballen op wandeltempo en toch twee goals binnenschieten. In deze podcast missen we helaas Kokkie door een ziekenhuisopname (heel veel sterkte!) en pogen Kale en hoofdredacteur Altan Erdogan van AT5 chocola te maken van weer een doldwaze Ajax-wedstrijd. "Alle focus moet nu op de competitie."