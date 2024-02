Onderhoud aan fietspad Radioweg: "Opgebroken asfalt gaan we hergebruiken"

De fiets- en voetpaden op de Radioweg vlakbij de Jaap Edenbaan worden aangepakt. Het drukke fietspad, tussen de Kruislaan en het Voorlandpad, is toe aan onderhoud. In Het Verkeer vertelt directievoerder Martijn Lohschelder wat er zo speciaal is aan deze klus.

Het onderhoud is nodig omdat het fietspad beschadigd is. "Veel rafeling, veel scheurvorming", vertelt Lohschelder. "En het is een druk fietspad, dus is het belangrijk dat wij weer een goed bereikbaar fietspad gaan krijgen.''

Duurzaam

De focus ligt bij dit project op duurzaamheid, vertelt Lohschelder. "Wij gaan gebruik maken van zoveel mogelijk elektrisch materieel.'' Het werk zal dus met behulp elektrische voertuigen worden uitgevoerd.

"Wij zullen ook een deel van het opgebroken asfalt weer gaan hergebruiken", legt Lohschelder uit. In totaal zal 35% van het oude asfalt gebruikt worden voor het nieuwe asfalt. Meer kan niet, omdat anders de kwaliteit van het nieuwe asfalt te slecht zal zijn.