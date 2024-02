'Zone 6'-rapper Bigidagoe neergeschoten in Sloterdijk, wie was de 26-jarige Danzel Silos?

De doodgeschoten Danzel Silos (26), onder de naam Bigidagoe bekend als rapper, was een van de bekendste leden van de beruchte rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Silos overleefde eerder al een schietpartij, het huis van zijn moeder werd beschoten én hij was verdachte in de zaak rondom de ontvoering van een rivaliserende rapper. Onlangs werd in die zaak nog vier jaar cel tegen hem geëist.

Danzel Silos, zoals de rapper echt heet, plaatste gisteravond op Instagram nog een foto waaruit bleek dat hij in een studio was. Later zou hij op een feest aan de Rhoneweg zijn geweest. In die straat werd hij rond 5:30 uur neergeschoten. De rapper werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij overleed daar.

Bigidagoe was lid van de omstreden rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Hij was volgens justitie de rechterhand van voorman JoeyAK. Samen met zeven andere leden werd hij ervan verdacht een rivaliserende rapper te hebben ontvoerd. Tegen Silos werd vier jaar cel geëist. De rechtbank doet over drie weken uitspraak in die zaak.

Videoclip

Silos werd in augustus 2020 al beschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. Hij overleefde die schietpartij, in een videoclip liet hij zijn verwondingen zien. In de nacht na die eerdere schietpartij werd de woning van zijn moeder meerdere keren beschoten. Zijn moeder uitte toen al haar zorgen over haar zoon. "Danzel rapt een beetje gangstermuziek en ik zeg altijd tegen Danzel; Alles wat je rapt komt uit, weet wat je rap", zei ze.