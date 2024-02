Weer gaat het mis met NS-bussen tussen Weesp en Almere: 'Duwen om in de bus te komen'

Treinreizigers tussen Almere Centrum en Weesp hebben opnieuw problemen ondervonden met het vervangend vervoer dat de NS geregeld had. Door werkzaamheden werden zaterdagnacht bussen ingezet maar dat waren er zo weinig dat reizigers lang moesten wachten.

De problemen ontstonden volgens de NS omdat er minder bussen kwamen dan was afgesproken. Zo kwam één voertuig helemaal niet opdagen. Een andere chauffeur zat aan de maximale rijtijd en mocht daarom geen passagiers meer vervoeren.

Door een tekort aan bussen was het dringen geblazen. Bij het instappen van de bussen op station Weesp werden reizigers samengedrukt. Er waren geen dranghekken of andere middelen om reizigers in goede banen te leiden. Een woordvoerder van de NS kan zich voorstellen dat het af en toe leidde tot 'chaotische taferelen'.