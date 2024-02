Flevoland blijft inzakken, maar iets minder snel

9d3bd4d1-ff01-3a85-a058-e503b0edeab8 RPO

De bodemdaling in Flevoland gaat de komende jaren door, maar waarschijnlijk minder snel dan eerder werd gedacht. Vooral bij Almere Oosterwold lijkt de daling langzamer te gaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van TNO, Deltares en de Wageningen Universiteit.

Het rapport bevat de laatste inzichten op het gebied van bodemdaling en vervangt het vorig onderzoek en kaarten, die al weer dateren van 2012. Nog meer dan voorheen is precies gekeken naar hoe de bodem is samengesteld. De onderzoekers hebben niet naar bebouwd gebied in steden en dorpen gekeken.

Als voormalige bodem van de Zuiderzee zakken de drie polders van Flevoland geleidelijk in. Het inklinken wordt beïnvloed door de samenstelling van de bodem, maar ook door het peil van het grondwater. Het was al bekend dat in Noordoostpolder en bij Almere bepaalde gebieden extra snel inklinken.

Noordoostpolder

In Noordoostpolder, de oudste polder van Flevoland, gaat het vooral om het gebied ten noord- en zuidwesten van Emmeloord. Door zogeheten veenoxidatie kan de bodem in het jaar 2100 met 45 tot 70 centimeter inzakken. Dit speelt vooral bij Schokland, ten zuiden van Tollebeek, ten noorden van Urk, ten noordwesten van Emmeloord en rond Kuinre. Tussen Emmeloord en Marknesse is de daling iets groter dan eerder werd verwacht.

Oostelijk Flevoland

In Oostelijk Flevoland zal de bodem ten noordoosten van Dronten de komende 75 jaar een halve meter zakken. Rond Lelystad en ten westen van Swifterbant lijkt de daling mee te vallen: waar in 2012 nog op een flinke daling werd gerekend, gaan de onderzoekers er nu van uit dat het niveau ongeveer gelijk blijft.

Zuidelijk Flevoland

Gunstig nieuws is er ook voor het gebied ten oosten van Almere Buiten en in Oosterwold. Waar in 2012 werd gerekend op een daling van een meter tot 2100, komen de nieuwste inzichten in verschillende scenario's uit op een decimeter tot iets meer dan een halve meter.

De onderzoekers adviseren de provincie en het waterschap Zuiderzeeland om op diverse plaatsen in Flevoland meetpunten te plaatsen, die de daling in de gaten houden. Ook is meer onderzoek nodig naar welke processen in de bodem bijdragen tot de daling.

Grote gevolgen

Het tempo en de mate van bodemdaling zijn belangrijk en kunnen grote gevolgen hebben voor waar gebouwd en geboerd kan worden in Flevoland. Het waterschap gaf eind vorig jaar in een zienswijze over de toekomst van Flevoland aan dat door bodemdaling misschien niet meer overal landbouw mogelijk is.

Die conclusie was voor onder meer de BBB veel te voorbarig, zo bleek in januari nog tijdens een presentatie over bodemdaling en waterpeil in Provinciale Staten. Onder meer door het verbouwen van andere gewassen, bewerking van de grond en beheer van het waterpeil kan landbouw misschien toch mogelijk blijven in kwetsbare gebieden.