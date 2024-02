Opslagplaats Galileïplantsoen wordt weggehaald door stadsdeel, streep door locatie

De opslagplaats voor bouwmaterialen en een keet aan het Galileïplantsoen in Oost gaat er toch niet komen. Al ruim twee jaar ligt de groenstrook in de Watergraafsmeer er troosteloos bij, met hopen zand en metalen hekken. Het plan van de gemeente om een opslagplaats te bouwen kwam niet van de grond door juridische procedures. Het stadsdeel heeft nu besloten om door het hele plan een streep te zetten en de locatie weer op te ruimen.

Het plantsoen moest gaat dienen als opslagplaats voor een groot onderhoudsproject dat inmiddels plaatsvindt in de buurt. Het groen zou dan voor een aantal jaar verdwijnen voor asfalt, maar buurtbewoners gingen daar stevig tegen in . Waardoor het project al vertraging heeft opgelopen.

De gemeente vindt de dan nog resterende maanden waarvoor de locatie zou worden gebruikt 'niet meer de moeite waard' om het plantsoen helemaal in te richten. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden vinden namelijk dit jaar en volgend jaar plaats. De keuze is daarom gemaakt om definitief een streep te zetten door de locatie in de Watergraafsmeer, want 'het oplopen van vertraging is niet wenselijk'.

Zeeburgereiland

De opslaglocatie die de nu wordt gebruikt, op het Zeeburgereiland, blijft de gemeente nu tijdens het gehele onderhoudsproject gebruiken. De aannemer voert vanaf daar, ruim 3 kilometer van het plantsoen vandaan, het nodige bouwmateriaal aan. De buurtbewoners zijn dan niet helemaal af van de overlast van het onderhoudsproject, aangezien het bouwmateriaal in de werkvakken en op parkeervakken in de wijk wordt opgeslagen. Dit is hoe het op het moment ook al gaat.

Het stadsdeel noemt deze werkwijze niet ideaal, omdat 'het zorgt voor meer verkeersbewegingen binnen de wijk en het geen duurzame oplossing is'. De werkwijze voldoet wel aan alle kaders over veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk voor bewoners en kan daarom door worden gezet.

Plantsoen wordt opgeruimd

Nu er officieel een streep is gezet door de locatie, gaat het stadsdeel de bouwhekken en de aanwezige zand- en grondhopen zo snel mogelijk verwijderen. Ook wordt er nieuw groen geplant en wordt er een nieuwe zilverlinde, die eerder werd gekapt vanwege ziekte, teruggeplant.

Na het afronden van het grote onderhoud in de loop van 2026, wordt er begonnen aan nog een groot onderhoud, maar dan in het zuidelijke gedeelte van de wijk. Voor dat onderhoud is de gemeente nog op zoek naar een opslaglocatie.