Bezoekers onwel na 'penetrante lucht' in het Mercatorbad

Het Mercatorbad in West is vanmiddag ontruimd nadat er in het pand een vreemde lucht werd geroken. Meer dan tien bezoekers kregen daardoor ademhalingsproblemen.

Naast de ambulancedienst is er ook een team met medisch specialisten uitgerukt om de bezoekers die onwel werden te kunnen behandelen.

Kort nadat de geur geroken werd moesten alle bezoekers, waaronder een klas met kinderen, het gebouw uit. Zij worden opgevangen in een naastgelegen gebouw.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van de vreemde lucht is. In eerste instantie meldde de brandweer dat het om een chloorlekkage ging, maar die verklaring werd later ingetrokken. Personeel van de brandweer probeert nog altijd te achterhalen waar de lucht vandaan komt, zegt een woordvoerder.

Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat het zwembad wordt vrijgegeven. Nadat de problemen zijn verholpen, moet het gebouw nog worden geventileerd.