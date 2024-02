Koning praat in ambtswoning over situatie in Gaza en Israël: "Begrijpen waar elkaars pijn ligt"

Het eerste gesprek was met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers die in verschillende wijken in de stad actief zijn. Zij houden nauw contact met de diverse groepen in hun wijk en zetten zich in om spanningen te voorkomen en te beheersen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het ‘draaiboek Vrede’. Dit is ontstaan onder burgemeester Cohen in 2004 na de moord op Theo van Gogh. Het wordt ingezet als (inter)nationale gebeurtenissen leiden tot onrust in de stad. Doel van die gesprekken is om te proberen de emoties te bedaren en escalatie en agressie te voorkomen.

Dankbaar

Bij de gesprekken vanmiddag mocht de pers niet aanwezig zijn. Na afloop sprak AT5 met de koning over hoe hij de gesprekken heeft ervaren. "Zeer interessante en goede gesprekken. We zijn dankbaar dat burgemeester Halsema dit voor ons heeft georganiseerd. Waar het vooral op neerkomt: laten we elkaar blijven spreken en elkaar in de ogen blijven kijken en begrijpen waar elkaars pijn ligt. Alleen op die manier kunnen we samenwerken aan een goede toekomst in Amsterdam en in heel Nederland", aldus koning Willem-Alexander.

Burgemeester

Bij aankomst feliciteerde de koning Halsema met haar herbenoeming als burgemeester, gisteren ging een meerderheid van de raadsleden akkoord dat ze nog zes jaar door mag gaan. "Het is nog niet zeker", zei Halsema na de felicitatie, want er moet nog een akkoord van de koning komen. "Ja, ik moet nog een handtekening zetten", lachte Willem-Alexander.