Kruising Klaprozenweg ms. Van Riemsdijkweg drie weekenden dicht: ''Het wordt veiliger en overzichtelijker"

Onderdeel van dit project is ook de vernieuwing van de kruising met de Klaprozenweg. "Er zijn hier veel mensen komen wonen dus het verkeer is toegenomen. Daarom willen we de kruising veiliger maken'', legt Theunisse uit. De weg wordt verbreed. Hierdoor kan er aan twee kanten een vrijliggend fietspad komen. "Zo wordt langzaam en snel verkeer van elkaar gescheiden."

"Overal waar je loopt in Amsterdam slopen ze wel iets", zegt een voorbijganger die niet begrijpt waarom ze deze kruising aanpakken. "Voor onze klanten is het nu wel uitdaging hoe ze hier moeten komen", geeft een medewerker van een naastgelegen café aan.

Gevolgen voor het verkeer

De werkzaamheden aan de kruising ms. Van Riemsdijkweg met de Klaprozenweg gaan drie weken duren. Doordeweeks kunnen automobilisten via de busbaan over de kruising rijden. En in de weekenden is de kruising afgesloten en worden ze omgeleid via de Scheepsbouwweg.

Fietsers en voetgangers moeten de komende drie weken gebruik maken van een tijdelijke oversteek honderd meter verderop op de Klaprozenweg.

Maandag 18 maart is de kruising weer open. De werkzaamheden aan de ms. Van Reimsdijkweg zelf duren nog tot de zomervakantie.