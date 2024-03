Bewoners Galileïplantsoen opgelucht na streep door opslagplaats: "Er komt een buurtfeestje"

De groenstrook aan het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer wordt vóór 1 april weer in oude staat teruggebracht. Dat schrijft stadsdeel Oost aan de bewoners. Al ruim twee jaar ligt de met hekken omheinde groenstrook vol met witte zakken en bergen zand. Het plan was om het stuk grond te gebruiken als opslagplaats voor bouwmaterialen maar de gemeente ziet van de plannen af. "Ik denk dat dit heel veel eerder had kunnen gebeuren maar ik ben blij dat het nu klaar is."

Ruim twee jaar geleden kwamen de bulldozers het Galileïplantsoen oprijden om de lange groenstrook om te ploegen. Een mooie overslagplaats voor de aankomende onderhoudswerkzaamheden in de wijk dacht de gemeente. Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting: "We wilden van deze locatie een soort overslagterrein maken omdat er heel veel werk is hier in de buurt. Alle kabels en leidingen worden vernieuwd. En het leek ons goed voor het milieu en ook efficiënt om dit terrein te gebruiken als overslagterrein. Omdat je dan minder verkeersbewegingen hoeft te maken. Dit was de duurzaamste plek vonden en vinden wij nog steeds. Ware het niet dat we in heel veel juridische gevechten met de buurt terechtkwamen."

Zorgen om verkeersveiligheid

Want de buurtbewoners waren fel tegen. Tegen het verdwijnen van al het groen, maar ook waren er zorgen over de verkeersveiligheid met al dat in- en uitgaande bouwverkeer. "Ze hadden hun zinnen gezet op dit stuk terrein," zegt bewoner Jilles Hilbrandie, "en daar moesten we het maar mee doen. Er zou een bouwplaats komen met parkeerterreinen en in- en uitgaand verkeer. Met een brug over het water heen. Waar we waarschijnlijk vijf tot tien jaar tegenaan zouden kijken als buurt."