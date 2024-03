Kale & Kokkie - mét schaal - hebben medelijden: "Gaaei is wel klaar bij Ajax, zo maak je 'm kapot"

Na weer een kansloze nederlaag tegen AZ, staan er voor Ajax twee zware potjes voor de deur: zondag tegen Utrecht en donderdag tegen Aston Villa. Kale & Kokkie zijn weer herenigd en maken zich ouderwets zorgen over de komende week. 4-3-3? 4-4-2? 5-3-2? In deze podcast proberen ze er chocola van te maken. "Misschien is het tijd om eens kritisch naar de technische staf te kijken."