Zeven sportclubs in de stad hebben hun gemeentelijke subsidie verloren, omdat zij niet voldoen aan de basiseisen van sociale veiligheid voor jeugdleden. De zeven clubs hadden een laatste waarschuwing gekregen, maar voldeden bij de laatste check nog altijd niet aan de vereisten. Eén van de eisen is het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor jeugdtrainers. Het is niet bekend om welke spotclubs het gaat.

Sinds 2022 is het verplicht voor sportclubs om zo'n verklaring te hebben om de financiële steun te ontvangen. Sportwethouder Sofyan Mbarki laat vandaag weten dat de gemeente daar op gaat handhaven en dat er jaarlijks moet worden bewezen dat elke club aan de eisen voldoet. "Veilig sporten en bewegen zijn erg belangrijk voor onze jeugd. Als clubs daar niet aan mee willen werken houdt de steun vanaf nu op. Kinderen en volwassenen moeten op hun club veilig kunnen sporten", aldus Mbarki.

Naast het in bezit zijn van een VOG, zijn andere eisen dat jeugdtrainers een gedragscode hebben ondertekend en dat de sportclub een vertrouwenspersoon heeft. Van de 489 sportclubs die de stad rijk is, voldoen de zeven clubs als enige niet aan de eisen. Mbarki: "Het is goed om te zien dat bijna alle sportclubs in Amsterdam voldoen aan de eisen, of hard op weg zijn om daar te komen." De clubs bij wie de financiële ondersteuning is stopgezet, hebben meerdere keren een waarschuwing gekregen van de gemeente.