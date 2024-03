Ombudsman start onderzoek naar mogelijke undercoveracties in moskeeën

RPO

De Ombudsman Metropoolregio gaat onderzoek doen naar mogelijke undercoveracties in moskeeën in Almere. Die acties zouden in opdracht van de gemeente gedaan zijn door onderzoeksbureau NTA. De ombudsman wil de opdrachten van de gemeente onderzoeken en wil weten of die opdrachten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

De mogelijke undercoveracties kwamen aan het licht na berichtgeving in dagblad NRC in 2021. Daarin stond dat Almere undercover onderzoek zou hebben laten doen in moskeeën. De werkwijze zou volgens deskundigen verboden zijn. De gemeente ontkende de undercoveracties.

Vertrouwensbreuk

De gang van zaken leidde tot een grote vertrouwensbreuk tussen de islamitische gemeenschap en de gemeente Almere. De onrust en onduidelijkheid die is ontstaan herkent de ombudsman ook.

"Men vraagt zich af welke informatie is gedeeld en, nog belangrijker, wat de gemeente Almere heeft bewogen tot het besluit om een onderzoek uit te voeren", staat in een brief van de ombudsman aan de gemeente.

Gesprek afgewezen

De vertrouwensbreuk tussen de islamitische gemeenschap en de gemeente was zo groot dat uitnodigingen van burgemeester Franc Weerwind en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden afgeslagen.

Pas vorig jaar juli, twee jaar na publicatie van het artikel van NRC, gingen de Almeerse moskeebesturen in gesprek met de gemeente.

Daarbij werd gesproken met burgemeester Hein van der Loo, die oud-burgemeester Weerwind heeft opgevolgd. Na excuses van Van der Loo leek de strijdbijl enigszins begraven. Beide partijen spraken af om weer constructief met elkaar te gaan samenwerken in het belang van de stad.

Verkennend onderzoek

Toch gaat de ombudsman naar de zaak kijken. Hij stelde in 2022 al vragen en deed in 2023 een verkennend onderzoek. De ombudsman ziet op dit moment voldoende redenen om een formeel onderzoek te starten. Wat die redenen precies zijn is onduidelijk.

Voor het onderzoek gaat de ombudsman stukken analyseren. Ook worden medewerkers van de gemeente Almere en NTA gehoord.

De ombudsman wil van de gemeente de stukken die NTA in bezit heeft krijgen. Dat verzoek heeft de gemeente afgewezen omdat de gemeente die stukken niet in bezit heeft.

De ombudsman wil toch dat de gemeente aan zijn wens voldoet, omdat de gemeente opdrachtgever is voor het onderzoek en ook verantwoording moet afleggen aan de maatschappij.

Duidelijkheid voor islamitische gemeenschap

Het onderzoek start op eigen beweging en moet de islamitische gemeenschap duidelijkheid geven. De resultaten van het onderzoek wil de ombudsman ook gebruiken voor het ontwikkelen van richtlijnen die de overheid kunnen helpen bij het waarborgen en beschermen van belangen van burgers. De resultaten moeten in de zomer duidelijk zijn.

Bestuurslid Brahim Latife van de moskee Omar Ibn Al Khattab in Almere Buiten laat donderdag in een reactie weten blij te zijn dat de ombudsman de kwestie gaat onderzoeken.

"De afgelopen maanden hebben we wel al veel gesprekken gehad met de gemeente en andere partijen en het is goed dat de ombudsman nu richtlijnen op gaat stellen zodat de privacy van iedereen ook in de toekomst gewaarborgd blijft. We kijken uit naar de bevindingen van de ombudsman"