Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk na achtervolging

Een scooterrijder die vannacht achtervolgd werd door de politie is bij een botsing met een auto zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Pieter Calandlaan en de Willem Hesselaarstraat in Osdorp.

Agenten zetten rond 2 uur de achtervolging in nadat de bestuurder van de scooter op de Pieter Calandlaan een stopteken had genegeerd. Volgens de politie reed hij vervolgens met hoge snelheid weg. Op de kruising met de Willem Heselaarstraat kwam de man uiteindelijk in botsing met een stilstaande auto.

Eerdere achtervolging

Eerder op de avond werden er bij een andere achtervolging twee mannen aangehouden die volgens de politie drugs aan het verhandelen waren. De achtervolging begon op de Apollolaan in Zuid en eindigde even verderop bij de Isaac Israelbrug.