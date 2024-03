Het Lieverdje op het Spui op zijn kant na aanrijding met vrachtwagen

De glazenwasser laat aan AT5 weten dat de vrachtwagenchauffeur van het Singel het Spui opreed en toen tegen het beeld is gereden. Volgens de man was het een enorme knal toen de vrachtwagen in botsing kwam met Het Lieverdje. De hand van het standbeeld brak af toen de grond werd geraakt. De glazenwasser heeft het handje opgepakt en achtergelaten bij de boekenwinkel.

Straatschoffie met een gouden hart

Het kleine, maar stadsbekende beeld dankt zijn naam aan schrijver Henri Knap. In Het Parool schreef hij een verhaal over een kleine jongen, die hij Lieverdje noemde, van een jaar of tien, die een in de gracht gevallen hondje van de verdrinkingsdood had gered. De jongen symboliseerde de straatjochies van de stad, die altijd op zoek zouden zijn naar kattenkwaad, maar toch een gouden hart hadden.

In 1959 werd het initiatief gestart om een beeldje te maken van een Amsterdams straatschoffie. Beeldhouwer Carel Kneulman ontwierp het beeld en presenteerde dat ontwerp op het Spui. Eigenlijk zou Het Lieverdje als het in brons was gegoten op de Noordermarkt worden geplaatst. Maar na een oproep om toch het Spui te kiezen, werd de locatie herzien. Het beeldje is vooral bekend geworden door de seances van provo en anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld.