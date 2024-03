Huis kopen met modaal salaris? In deze Noord-Hollandse gemeenten kan je dat vergeten

Wil je met een hypotheek een huis kopen in een grote Noord-Hollandse stad? Dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Uit nieuw onderzoek van marktbureau Calcasa blijkt dat van de twintig grootste gemeenten, je in Amsterdam, Haarlem en de Haarlemmermeer de dikste portemonnee moet hebben om een huis te kunnen kopen.

Amsterdam spant de kroon: je moet daar bijna drie keer modaal, of 120.000 euro per jaar verdienen om een huis te kunnen kopen. Haarlem en de gemeente Haarlemmermeer, waar onder andere Hoofddorp en Nieuw-Vennep onder vallen, volgen Amsterdam op de voeten. Daar moet je respectievelijk 107.000 euro en 105.000 euro op jaarbasis verdienen om een huis te kunnen kopen met een hypotheek.

Bij de berekening werd onder andere gekeken naar de gemiddelde huizenprijs in die twintig grootste gemeenten, en naar de nieuwe hypotheekregels die dit jaar in zijn gegaan.

Ook Zaanstad staat in de top 20 grootste gemeenten van Nederland, maar als je daar een huis wil kopen heb je iets meer geluk. Met 83.000 euro, bijna twee keer een modaal jaarsalaris, kan je daar een woning kopen.

Dat is minder dan het landelijk gemiddelde. Een woning kostte eind 2023 gemiddeld 452.000 euro, en daar zou je 95.000 euro per jaar voor moeten verdienen. Gezien het modale jaarsalaris is vastgelegd op 44.000 euro, is dat ruim twee keer modaal. Landelijk gezien is het dus ook steeds moeilijker om met één of twee modale jaarsalarissen een huis te kopen.