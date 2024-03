Komende twee jaar minimaal 18 'hubs' voor deelvervoer

Het was een van de grootste kritiekpunten van de deelscooters: het parkeren op de stoep, bij het zebrapad of op een blindengeleidestrook. Op social media gingen er wekelijks tientallen foto's rond van foutgeparkeerde scooters, waardoor het voor de gemeente niet een onbekend probleem was.

Daarom werd er tijdens de nieuwe aanbestedingsprocedure ook extra aandacht besteed aan de parkeeroverlast. Een van de beoordelingscriteria voor de bedrijven die hun deelscooters in de stad wilden hebben, was dat ze met een parkeerplan kwamen. Daarin moesten 'maatregelen om overlast van hinderlijk geparkeerde deelscooters te voorkomen' staan.

Achttien in twee jaar

De gemeente zelf beloofde ook de overlast aan te pakken en wil dat voornamelijk doen met 'hubs'. Het deelvervoer mag dan niet meer overal in de buurt worden neergezet, maar op dit soort deelparkeerplaatsen. Een pilot die twee jaar duurde was succesvol en de gemeente gaat daarom de komende twee jaar achttien extra van dit soort hubs plaatsen. Er zijn dan ongeveer 35 hubs in de stad.

De hubs in de pilot waren verdeeld over alle stadsdelen, behalve Zuidoost. Van de achttien nieuwe deelparkeerplaatsen komen er in ieder geval vijf in het niet meegenomen stadsdeel. Bij de metrohaltes Strandvliet, Bijlmer-Arena, Bullewijk, Holendrecht en Kraaiennest.

De eerste nieuwe hub komt echter weer in het centrum, bij de Appeltjesmarkt. Daar komt plek voor veertien deelfietsen, vier bakfietsen en twaalf deelscooters. Een andere locatie die al bekend is waar een hub komt is bij de metrohalte Henk Sneevlietweg. De andere locaties liggen nog niet vast.

Limiet in De Pijp en binnenstad

Een ander kritiekpunt op de deelscooters was dat ze voornamelijk gebruikt worden in de gebieden binnen de ring, aangezien daar buiten maar op een aantal plekken kan worden geparkeerd. Naast de buurthubs in Zuidoost en Nieuw-West stelt de gemeente ook een 'voertuigenplafond' voor De Pijp en de binnenstad. In de twee gebieden mogen maximaal maar 300 deelscooters staan.

Alleen is het plafond niet zo hard als het lijkt, zo legde een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst eerder uit aan AT5. "Het is natuurlijk niet zo dat bij de 301e deelscooter de gebieden van Centrum en De Pijp op slot gaan. De scooters zijn daarvoor te veel in beweging en de zones te groot." Uiteindelijk zijn de aanbieders van de scooters zelf verantwoordelijk om in de gaten te houden of het maximumaantal niet wordt overschreden.