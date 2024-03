OBA Live: klimaatactivisme, Anansi de spin en eetbare sprinkhanen

Deze week bij OBA Live praten we met klimaatactivist Hannah Prins over opkomen voor je toekomst en schuift Iven Cudogham, een oude bekende van AT5, aan om te vertellen over zijn kinderboeken Anansi en zijn zeven kinderen. Maar daar blijft het niet bij: we proeven meelwormen, krekels en sprinkhanen, bereid door online chef Daan van der Lecq.

De slimme spin Anansi nu ook lesmateriaal

Het grote publiek kent hem van Een huis vol, maar Iven Cudogham is ook schrijver van de populaire prentenboekenreeks over de slimme en ondeugende spin Anansi. Gelukkig heeft een spin acht poten, want Anansi gaat het druk krijgen. De spin is namelijk sinds kort lesmateriaal in Suriname, er is een theatervoorstelling én er is een film in de maak. Anansi de spin is gebaseerd op eeuwenoude Afrikaanse verhalen. Iven gaf de verhalen een nieuw jasje “Ik dacht: hier moeten we iets mee. Hier zit heel veel kern, kracht en humor in.”