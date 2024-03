Trouw clubje fans wacht Robbie Williams op bij opening kunstcollectie: "Hij is mijn man"

Britse popster Robbie Williams opent vanavond zijn allereerste eigen kunstexpositie in het Moco Museum op het Museumplein. Waar tieneridolen rijen vol aan fans hebben staan, zijn het vanmiddag vooral de trouwe, iets oudere fans die hem staan op te wachten voor een lach of een zwaai. Maar helaas, uiteindelijk hebben ze hem niet weten te spotten.

De fans kennen elkaar allemaal: "We zijn een soort familie met meerdere nationaliteiten", vertelt Sandra. Samen met Duitse en Engelse fans drinken ze een biertje en wachten ze netjes af. "Vroeger stonden we dan uren voor de stadions waar hij optrad in onze slaapzak, maar nu doen we het wat rustiger aan."

Waar Sandra gewoon eventjes met de auto komt samen met haar vriendinnen, komen er ook fans uit Engeland en Duitsland. "Ik hoop hem mijn boek te kunnen overhandigen dat ik voor hem heb gemaakt", vertelt de Duitse Nina.

Het is de eerste keer dat de zanger zijn beeldende kunst in een museum tentoon stelt. Het gaat onder andere over de donkere periodes uit zijn leven, vertelde hij eerder. "Ik ben heel benieuwd of het dingen laat zien die we nog niet kennen", vertellen twee Britse 'superfans' die hem een paar maanden terug spraken in hun eigen podcast.

Zijn kunstwerken zijn vanaf morgen vier maanden lang te zien in het museum.