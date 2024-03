Het is een stuk veiliger in de Almeerse stadsbus, zegt de gemeente

RPO

Het busvervoer van Keolis in Almere is vorig jaar een stuk veiliger geworden. Het aantal incidenten in de bus is in een jaar tijd met tweederde gedaald. Waren er in 2022 nog 202 veiligheidsincidenten in de Almeerse stadsbussen, vorig jaar ging het om 74.

Dat zei een ambtenaar van de gemeente Almere woensdag in een presentatie aan Provinciale Staten. De daling is opmerkelijk, omdat het aantal busreizigers in Almere vorig jaar met zeven procent toenam tot 16,1 miljoen. Er zijn dus meer reizigers, maar minder incidenten.

Betere communicatie

Volgens concessiemanager Ellen Pot, bij de gemeente Almere verantwoordelijk voor het busvervoer, komt de daling vooral door betere communicatie.

De BOA's of buitengewoon opsporingsambtenaren die in de bussen reizigers controleren, zijn extra opgeleid om beter te communiceren met lastige reizigers die bijvoorbeeld niet hebben betaald. Daardoor zijn er minder conflicten. Het aantal zwartrijders is volgens de ambtenaar niet gedaald.

Veiligheid al jaren een probleem

De sociale veiligheid in de Almeerse stadsbussen is zeker 15 jaar een zorgenkindje geweest. In 2015 was er bij Connexxion sprake van rond de 500 incidenten, waaronder ernstige bedreiging en mishandeling van reizigers en buschauffeurs. Het leidde tot veel angst onder chauffeurs en reizigers die de bus hebben gemeden.

Sinds 2018 en een andere aanpak van Keolis is de veiligheid verbeterd. In december 2021 tekenden de gemeente Almere, Keolis, de politie, NS en ProRail een convenant om het aantal incidenten in het openbaar vervoer tot eind 2025 terug te dringen.

Toenmalig burgemeester Franc Weerwind zei destijds dat medewerkers beter zouden worden getraind in hoe ze konden omgaan met onveilige situaties. Ook is er cameratoezicht ingesteld.

Nieuwe concessie

Concessiemanager Pot van de gemeente Almere gaf woensdag een presentatie, omdat Provinciale Staten binnenkort moeten oordelen of de provincie een besluit over een nieuw contract voor het busvervoer in Almere mag overdragen aan de gemeente Almere.

Het huidige contract met Keolis loopt nog tot december 2027, maar volgend jaar al wil de gemeente beginnen met de voorbereidingen voor een nieuw contract. Sinds 2005 heeft Almere steeds toestemming van de provincie gekregen om het stadsvervoer zelf aan te besteden.

2027: zonder uitstoot

Wie vanaf eind 2027 de vervoerder wordt, is pas in 2026 bekend. De gemeente Almere zal in elk geval als voorwaarde stellen dat de nieuwe vervoerder met bussen zonder uitstoot gaat rijden, dus op stroom of waterstof.

Of dit eind 2027 al lukt, is volgens de gemeente niet zeker. Door de capaciteitsproblemen op het stroomnet is er dan mogelijk helemaal geen mogelijkheid om op grote schaal elektrische bussen te laten rijden. Keolis rijdt op dit moment met 107 bussen in Almere, waarvan zeven elektrische.