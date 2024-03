Overburen willen geen distributiecentra meer op bedrijventerrein vanwege licht, 'we doen gordijnen dicht'

RPO

"We worden helemaal gek van die felle verlichting daar." Dat vertelden inwoners van Huizen woensdag bij de Raad van State. Ze willen dat de hoogste bestuursrechter een einde maakt aan de bouw van nieuwe distributiecentra op bedrijvenpark Stichtsekant in Almere, aan de andere kant van het Gooimeer.

De afstand tussen het Almeerse bedrijventerrein en de woningen van de bezwaarmakers aan de Gooimeerpromenade in Huizen is 2,5 kilometer. Daarom hebben ze geen verhaal, vindt de gemeente Almere.

'Absurd veel licht'

Maar daar heeft Huizer Gerwin van Laar duidelijk een andere mening over: "Het is absurd wat voor een paraplu aan verlichting er boven dat bedrijventerrein hangt", zei hij tegen de rechter. Ze doen er 's avonds de gordijnen voor dicht, om het maar niet te hoeven zien.

Het is begonnen met het distributiecentrum van supermarkt Lidl. Dat heeft felblauwe verlichting waar ze helemaal gek van worden, zeggen de klagers. Daarna werd het distributiecentrum van kledingwinkel Hunkemöller gebouwd.

Hunkemöller heeft de verlichting wel goed op orde, geeft Van Laar toe. Maar intussen is het distributiecentrum van Panattoni in aanbouw. Volgens de bewoners van de overkant is het maar afwachten wat dat gaat worden. Want het is nog niet bekend welke huurder daar in komt.

Meevaller

Ook vastgoedontwikkelaar Intospace mag er van de gemeente Almere één gaan bouwen. Dit distributiecentrum komt voor dat van de Lidl te staan, zegt Van Laar. Dat kan een meevaller zijn.

De bewoners willen echter dat de salami-achtige ontwikkeling in Almere stopt. "Daarvoor zijn we niet aan de Gooimeerpromenade gaan wonen", zei Van Laar. Ze denken dat hun woningen in waarde zullen dalen.

De gemeente Almere vroeg de Raad van State de bezwaren ongegrond te verklaren. Net zoals de rechtbank Midden-Nederland dat eerder heeft gedaan.

"Hoe erg is het?", vroeg rechter Nico Verheij aan de inwoners van Huizen. "Er wonen heel veel mensen in steden waar het voortdurend licht is", stelde de rechter, die in zijn eentje over de zaak gaat beslissen.